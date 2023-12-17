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الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف

الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف
17 ديسمبر 2023 14:05

تسلمت سفارة دولة الإمارات في بولندا، اليوم، باخرة تحمل على متنها 27 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل للمساهمة في دعم قطاع الصحة في أوكرانيا.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تأتي هذه الشحنة وهي استكمال لشحنة سابقة في شهر سبتمبر الماضي كانت تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف، وبذلك تم تسليم 50 سيارة مقدمة من دولة الامارات إلى أوكرانيا خلال عام 2023.

وتقوم سفارة الإمارات في بولندا بجهود كبيرة بشكل مستمر ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا لتسهيل عملية نقل المساعدات الإماراتية من بولندا إلى منفذ أوكرانيا وبالتعاون مع سفارة الدولة في أوكرانيا.

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وأكد السيد ماجد بن كمال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية بمكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة مواصلة تسليم شحنات أخرى قادمة تشمل مساعدات شتوية لأوكرانيا خلال الشهر الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و33 سيارة إسعاف و2500 جهاز لابتوب و 10,000 حقيبة مدرسية.

كما أرسلت دولة الإمارات باخرة على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية التي تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة تم إرسالها إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

المصدر: وام
سيارات إسعاف
أوكرانيا
الإمارات
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