"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر بدبي، وقف "بوخزيمة" الخيري في منطقة الضغاية، على أن يصرف العائد على رعاية المساجد، ويأتي الوقف ضمن مشروعات المؤسسة الوقفية، التي يخصص ريعها لرعاية مسجد الدبوس في منطقة الضغاية، وأطلقت المؤسسة المشروع ضمن مبادرة "بيتاً في الجنة" التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.

ويتكوّن المشروع من بناية سكنية مجهزة بكامل المرافق تضم 10 استوديوهات ومحلاً تجارياً، حيث تبلغ مساحة البناء 7,396 قدم مربعة في منطقة الضغاية، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض الإجمالي نحو 7.6 مليون درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 8 % من القيمة الإجمالية للمشروع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، أن المشروع يهدف إلى تغطية مصروفات مسجد الدبوس في منطقة الضغاية، وذلك بحسب رغبة الواقف، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت فور إنجاز المشروع بتحويل المبنى إلى قسم إدارة العقارات لتأجيرها وصرف عوائد استثمارها على صيانة ورعاية المسجد المذكور.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى توفير احتياجات المساجد في دبي، من خلال إطلاق الحملات الرامية إلى تحقيق الهدف الرئيسي بتخصيص وقف لكل مسجد من مساجد الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الوقف، التي تهدف إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وبيّنت المؤسسة أن المشاريع الخاصة بمصرف الشؤون الإسلامية التي تكفّلت بإنشائها منذ تأسيس المصرف بلغ 21 مشروعاً بكلفة إجمالية لجميع المشاريع المنفذة والمستقبلية قدّرت بنحو 403 ملايين درهم، فيما تقدر نسبة العائد الإجمالي للمشاريع بـ 20% من القيمة الإجمالية.