بلدية العين تبرز الوجهات السياحية الجديدة في المدينة

نظمت بلدية مدينة العين أمس مسيرة السيارات الكلاسيكية ، لإبراز الوجهات السياحية الجديدة في المدينة ، وذلك بالتنسيق مع شرطة أبوظبي ومتحف العين للسيارات الكلاسيكية.

تهدف البلدية من الفعالية تعريف المجتمع والزائرين بالوجهات السياحية الجديدة في العين، والاستماع بهذه الوجهات التي قامت البلدية بتنفيذها ضمن خطتها في خلق وجهات سياحية في المدينة.

وأكد سعيد عبد الله الجابري رئيس قسم المرافق والفعاليات في البلدية أن الهدف من هذه الفعالية تعريف الجمهور بالوجهات الجديدة التي تتميز بها مدينة العين ، موضحاً أن خط سير المسيرة بدأ من شارع خالد بن الوليد بمنطقة الجيمي الذي يتميز بمجموعة من الزهور الموسمية الجميلة، كما مرت المسيرة بشارع طحنون بن محمد وصولا إلى سوق سابع الذي يقع على طريق ناهل مخرج 25 ولأهمية السوق باعتباره وجهة جديدة وسوقاً مجتمعياً تراثياً تنظمه بلدية مدينة العين كل يوم سبت وذلك لدعم الاسر المنتجة وأصحاب العزب والمزارع والتجار المحليين لعرض منتجاتهم في هذا السوق.

وأضاف انه شارك في الفعالية الترويجية 20 سيارة كلاسيكية و20 دراجة نارية بالتنسيق مع متحف العين للسيارات الكلاسيكية وفريق شيبان بايركز، ، معربا عن شكره للشركاء الاستراتيجيين وخاصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومتحف العين للسيارات الكلاسيكية وكل من ساهم في إنجاح الفعالية.

ومن جانبه قال راشد محمد التميمي مؤسس متحف العين للسيارات التراثية والكلاسيكية: شاركنا اليوم في هذه الفعالية التي تنظمها بلدية مدينة العين بمجموعة من السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية وذلك للتعريف بمعالم مدينة العين الجديدة مثل سوق سابع، و دعم المشاركين من الاسر المنتجة وأصحاب المزارع والعزب في هذا السوق.