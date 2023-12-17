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وفاة 3 مواطنين وإصابة رابع في حادث مروري على شارع الإمارات

شعار القيادة العامة لشرطة الشارقة
17 ديسمبر 2023 19:00

أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ثلاثة مواطنين توفوا إثر حادث مروري وقع، مساء أمس السبت، على شارع الإمارات، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب الذي يتلقى علاجه إثر إصابته البليغة جراء الحادث.
وقالت شرطة الشارقة، في حسابها على موقع فيسبوك "تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً عند الساعة الـ(7:17) دقيقة مساء يوم أمس السبت، عن وقوع حادث تدهور مركبة ذات دفع رباعي  على شارع الإمارات من نفق الزبير باتجاه الجسر رقم (7)".
وأضافت "على الفور، توجهت كافة الفرق الشرطية المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تدهور مركبة واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين، وبعمود الإنارة، ونتج عنه وفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة رابع بإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".
واتضح، من خلال المعاينة وتخطيط الحادث، أن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ هو السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث المؤسف.
وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة "قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع".

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