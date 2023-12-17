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حاكم الفجيرة ينقل تعازي رئيس الدولة إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

حاكم الفجيرة ينقل تعازي رئيس الدولة إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
17 ديسمبر 2023 20:26

نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومواساته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله".

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ووفد الدولة المرافق.
وقدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه في هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومواساتهما في وفاة الفقيد الشيخ نواف الأحمد "رحمه الله".

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وأشاد الجميع بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه وشعبه وأمته، متمنين للكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقدم التعازي، إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، الوفد المرافق الذي يضم: سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وعدداً من كبار المسؤولين.

كان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق قد وصل، في وقت سابق، لتقديم واجب العزاء حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت.

المصدر: وام
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