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علوم الدار

اختتام مؤتمر علم الأمراض الجراحي في دبي

اختتام مؤتمر علم الأمراض الجراحي في دبي
18 ديسمبر 2023 01:13

دبي (وام)

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أوصى «مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023» الذي اختتم أعماله في دبي أمس بضرورة تطبيق النظم التشخيصية الجديدة في اختصاص أمراض الأنسجة والخلايا حسب التوصيات الطبية العالمية وطبقاً للقواعد العلمية المتعلقة بمراقبة الجودة والأداء والفعالية.
شارك في المؤتمر الذي تنظمه شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية أكثر من 400 متخصص من مختلف دول العالم.
وأكدت الدكتورة موزة الشرهان، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، رئيسة جمعية علم الأمراض في الجمعية، رئيسة المختبرات الطبية في مستشفى دبي، رئيسة المؤتمر، أن المشاركين أوصوا كذلك بضرورة البدء بدراسة التطبيقات المختلفة والنظم المتنوعة للباثولوجيا الرقمية والباثولوجيا الجزيئية بأنواعها وأساليبها المختلفة واختيار الأفضل والأكثر فعالية ودقة. 
وشدد المشاركون على أهمية تكثيف المؤتمرات الداخلية والإقليمية لمتابعة كل جديد على صعيد التحديثات الجديدة ودعوة الخبراء العالميين في هذه المجالات للاستفادة من خبراتهم وآرائهم واختباراتهم واختياراتهم. وتنوعت مواضيع الحلقات النقاشية في جلسات اليوم الأخير لتشمل التشخيص الحديث للسرطان بمختلف أنواعه حيث أجريت نقاشات عديدة حول أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وتم التركيز على ضرورة أن يكون إدخال التقنية محصوراً في إتمام عملية التشخيص وليس في استبدال التشخيص بالذكاء الاصطناعي.

دبي
جمعية الإمارات الطبية
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