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علوم الدار

6500 جلسة في «الشارقة الخيرية لغسيل الكلى»

مبنى مركز غسيل الكلى التابع لجمعية الشارقة الخيرية (من المصدر)
18 ديسمبر 2023 01:13

الشارقة (الاتحاد)

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أظهر تقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية أن مركز غسيل الكُلى التابع للجمعية أسهم في توفير 6500 جلسة غسيل منذ مطلع العام الجاري 2023 بتكلفة مالية قيمتها 4.8 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المساعدات العلاجية لمرضى فشل الكُلى المسجلين بكشوف الجمعية.
وذكر عبدالله سيف بن هندي، المدير التنفيذي بالإنابة، أن الجمعية حققت تقدماً ناجحاً في جودة المساعدات العلاجية المقدمة لمرضى فشل الكُلى من حيث سرعة الاستجابة العلاجية بمجرد الموافقة على طلب المساعدة من قبل لجنة المساعدات، مشيراً إلى أن المركز يجسد القيمة الحقيقية لأثر المساعدة المقدمة لمستحقيها من حيث اختزال عامل الوقت وهو مهم للغاية بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي الذي يُعد من الأمراض المزهقة للنفس ولا يحتمل تأخير علاجه.
وأكد أن المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع صباحاً ومساء، وأجرى 6500 جلسة طيلة العام الجاري، وحل شهر سبتمبر بأكثر عدد للجلسات بواقع 609 جلسات، تلاه شهر نوفمبر حيث أجريت خلاله 593 جلسة، لافتاً إلى أن مرضى فشل الكلى من غير المقتدرين على تحمل تكلفة العلاج من سكان المنطقة الشرقية يتم دراسة حالاتهم والتكفل من قبل الجمعية بنفقات وتكاليف جلسات العلاج التي هم بحاجة إليها بالتنسيق مع المستشفيات المجاورة لهم.
وتابع: الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها التي تتبلور حول توفير كل سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية ولاسيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي الذين تتطلب حالتهم الصحية السرعة في توفير العلاج والاستمرارية لضمان تعافي المريض وتحقيق النتائج الصحية المرجوة، وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ كل السبل لاحتواء المرضى ومساعدتهم من خلال لجان المساعدة التي تقوم بدورها بدراسة وفحص الطلبات المقدمة، كما يتم الاستفادة من الاتفاقيات وقنوات التعاون المتبادلة بين الجمعية والجهات المختصة في علاج المرضى المحالين من قبل الجمعية بأسعار رمزية مخفضة، متوجهاً بالشكر الجزيل للداعمين لمشروع علاج مرضى غسيل الكلى الذين بجودهم وإحسانهم نخفف أوجاع والآم الكثيرين من الحالات المرضية ممن لا معين لهم، وداعياً أهل الخير والمحسنين إلى مزيد من الدعم لهذا المشروع حتى يتسنى لنا التوسع به وإدخال عدد أكثر من الأجهزة والأسرّة لاحتواء وخدمة العدد الأكبر من المرضى.

الشارقة
غسيل الكلى
جمعية الشارقة الخيرية
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