«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش المستجدات والمشاريع العلمية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمقر الجامعة في أبوظبي، اجتماعاً برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس المجلس، ناقش فيه أهم المستجدات، والمشاريع العلمية التي من شأنها أن تحقق رؤية الجامعة في تحقيق الريادة في العلوم الإنسانية وتعزيز دورها كمركز إشعاع معرفي وأكاديمي عالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير الفرص المعرفية المتميزة للطلبة وتمكينهم من التحصيل والبحث العلمي محلياً ودولياً، وترسيخ رسالة التسامح والتعايش في جميع البرامج التي تقدمها الجامعة. كما تطرق إلى أهمية صناعة معيار التميز العلمي ليكون بوصلة لفعاليات الجامعة ووسيلة لتحقيق رؤيتها في جميع أعمالها وبرامجها. وأشاد معاليه بما قامت به الجامعة من شراكات ومشاركات محلية وعالمية خلال الأشهر المنصرمة.

من جانبه، قدم الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، موجزاً بأهم المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومن بينها البرامج الأكاديمية التنافسية التي طرحتها الجامعة وفق معايير مفوضية الاعتماد الأكاديمي. وأشار إلى عدد من الفعاليات النوعية التي قدمتها الجامعة للمجتمع المحلي كالبرامج التلفزيونية الثقافية والمؤتمرات العلمية، وما تقدمه لطلابها وهيئتها التدريسية على المستويين المحلي والدولي، والوفود الأكاديمية التي استقبلتها الجامعة من مختلف دول العالم للمشاركة في مؤتمراتها وبرامجها العلمية داخل الدولة وللاطلاع على تجربة الجامعة الأكاديمية. كما استعرض الدكتور الظاهري البرامج الأكاديمية والمؤتمرات المجدولة التي تسعى الجامعة إلى إنجازها خلال الربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وخطط التوسع الجغرافي للجامعة، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي وآليات تنفيذ الشراكات المحلية والدولية التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة السابقة.

وقدمت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، خلال الاجتماع ملخصاً عن المشاريع العلمية التي تم تنفيذها خلال السنة الجارية وإيجازاً عن التحضيرات لمؤتمر الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي، المزمع عقده في فبراير 2024.

مداخلات

استمع المجلس إلى مداخلات من أعضاء المجلس تضمنت مقترحات وأفكاراً حول القضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، وعدد من قيادات الجامعة.