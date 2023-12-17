قائد شرطة رأس الخيمة يؤكد على تطوير كفاءات منتسبي القيادة

رأس الخيمة (وام)

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي السنوي للرماية 2023، الذي أُقيم في ميدان الرماية بمنطقة السوان برأس الخيمة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمدراء العامين ومدراء الإدارات وكبار الضباط.

وفي مستهل البرنامج، جرى تقديم استعراض لمهام وقدرات وحدة الكلاب البوليسية k9 التابعة لشرطة رأس الخيمة في التعامل مع الأحداث بحرفية عالية، فيما قدمت موسيقى الشرطة معزوفات وطنية تراثية تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات.