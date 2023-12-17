تتويج الفائزين في اليوم الثاني من مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، منافسة قوية بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن مسابقات مزاينة الإبل لسن المفاريد التلاد المجاهيم والمحليات.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة، بحضور ضيف الشرف محمد بن نعيف العامري، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز «شناح» لمالكها محمد علي محمد جابر المنصوري بالمركز الأول، وحلت ثانياً «الدولية» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، بينما ذهب المركز الثالث إلى «مهيله» لمالكها عمران مسلم سعيد عمران المنهالي.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات، فازت «الذيبه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني «نو» لمالكها منذر محمد علي فنخور الراشدي، في حين حلت في المركز الثالث «مضحيه» لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي.

وحصدت المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، «الشيخه» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وجاءت بالمركز الثاني «سلطانه» لمالكها محمد جابر عبدالله المنهالي، وفي المركز الثالث «سليمة» لمالكها خالد بخيت طناف المنهالي.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات، نالت المركز الأول «الورجاء» لمالكها سالم كدش عبد الله الحرسوسي، وفي المركز الثاني «دمعه» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، والمركز الثالث «رونق» لمالكها محمد بخيت عبدالله الضبيعي المنهالي.

وسجلت النتائج في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1 - محليات، فوز «مزون» لمالكها محمد علي صالح مسلم المحرمي بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني «مشكورة» لمالكها عادل علي حميد عبد الله المهري، والمركز الثالث «وصايف» لمالكها محمد جمعه سليم العريمي.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1 - مجاهيم، تقدمت إلى المركز الأول «أماره» لمالكها عبد الله محسن عيضه ذيبان المنصوري، وفي المركز الثاني «علوم» سالم سهيل سالم المنهالي، وحلت بالمركز الثالث «عذاب» لمالكها سالم مبخوت عبدالله ناجي المنهالي.

ودخلت صباح أمس الإبل الأصيلة المشاركة في أشواط المفاريد الشرايا من المحليات والمجاهيم والمفاريد المهجنات الأصايل والمفاريد الوضح، إذ سيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ، فيما تدخل صباح اليوم الاثنين الإبل المشاركة في أشواط الحقايق المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح.