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علوم الدار

«دار البر» تشيّد قرية خيرية مستدامة في النيجر

«دار البر» تشيّد قرية خيرية مستدامة في النيجر
18 ديسمبر 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية دار البر العمل في مشروع بناء قرية خيرية مُستدامة ومتكاملة في جمهورية النيجر، الواقعة في غرب أفريقيا، تُمثل مشروعاً ابتكارياً يعتمد على «الطاقة الشمسية»، بتكاليف إجمالية تُقدر بـ4.4 مليون درهم، ويستفيد من القرية 350 فرداً من السُكان.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: إن نسبة الإنجاز في مشروع القرية الإنسانية المُستدامة تبلغ حالياً 70%، من إجمالي مرافق ومراحل المشروع الشامل، الذي يجري تنفيذه حالياً في الدولة الأكبر مساحةً في غرب القارة السمراء، فيما لجأت الجمعية إلى توظيف الطاقة البديلة (الشمسية) في القرية الخيرية الجديدة، بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية، المُلوثة للبيئة، تعزيزاً لمفهوم الاستدامة وحمايةً للبيئة وحفاظاً على الموارد الطبيعية.
وأكد الدكتور المهيري أن المشروع الإنساني يعكس رسالة الإمارات الخيرية الحضارية، المُوجهة إلى العالم، وقيم دولة الإمارات وأبنائها وتوجيهات قيادتها الرشيدة، القائمة على عمل الخير وحُب مساعدة الآخرين ومد أيادي العون والإحسان إلى الفقراء والمنكوبين والمحرومين، حول العالم، لاسيما في الدول والمناطق الأشد فقراً وحاجةً للتنمية والخدمات والبُنى التحتية، فيما يقوم المشروع على الفكر الإماراتي التنموي، المبني على مبادئ وقيم الاستدامة.

جمعية دار البر
النيجر
الطاقة الشمسية
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