حمدان بن زايد: مسيرة مباركة لخير الكويت وشعبها

أبوظبي (الاتحاد)

تمنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التوفيق في حمل الأمانة وإكمال المسيرة المباركة لما فيه خير للكويت وشعبها العزيز، وذلك بمناسبة اختياره أميراً لدولة الكويت.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على حساب سموه الرسمي على «منصة إكس» أمس: «تمنياتنا لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق في حمل الأمانة وإكمال المسيرة المباركة لما فيه خير للكويت وشعبها العزيز.. سائلين الله عز وجل أن يحفظ الكويت قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها التقدم والتطور والازدهار».