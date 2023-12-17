هزاع بن زايد: مزيداً من التقدم والازدهار للكويت

أبوظبي (الاتحاد)

تمنى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كل التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الإنجازات الكويتية، وذلك بمناسبة اختياره أميراً لدولة الكويت.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حساب سموه الرسمي على «منصة إكس» أمس:« كل التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مواصلة مسيرة الإنجازات لدولة الكويت الشقيقة، وفي ترسيخ نهضة الكويت وتعزيز مكتسباتها وريادتها نحو مزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان».

كما تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بتعازيه للشعب الكويتي وشعوب العالم العربي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة الراحل، وقال سموه على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «عظّم الله أجر الأشقاء في الكويت، وخالص العزاء لكل شعوب العالم العربي، برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة. تغمد الله الراحل الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».