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علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي في يوم الشرطة العربية: منظومتنا متكاملة لتعزيز الأمن والأمان

فارس خلف المزروعي
18 ديسمبر 2023 12:31

ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، دعم ومتابعة القيادة الرشيدة للعمل الشرطي، وتوفيرها منظومة متكاملة من الجاهزية لتعزيز واستدامة الأمن والأمان.

وأكد في كلمته بمناسبة "يوم الشرطة العربية" الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك  بين أجهزة الشرطة والأمن العربية؛ من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتحديات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، وخلق شراكة مجتمعية فعالة في مواجهة الجريمة وترسيخ مفهوم الوقاية من الجريمة لتكون واقعا عمليا في مجتمعاتنا العربية لتنعم بالأمن والأمان والطمأنينة.

وقال إن أجهزة الشرطة في الإمارات محظوظة بفضل ما توفر لها من دعم ورعاية واهتمام للارتقاء بإمكاناتها وتدريب عناصرها على أحدث المستجدات الأمنية في مواجهة الجريمة والسيطرة عليها ومواجهتها وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى تواكب أحدث ما توصلت إليه أجهزة الشرطة والأمن عالمياً.

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وأشاد بما  حققته مسيرة العمل الأمني من إنجازات ريادية في وطن الخير والعطاء، بالحصول على  المراكز الأولى في أبرز التقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، مُرسخةً بذلك مكانتها العالمية كوجهةٍ مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.

وحيا معاليه الجهود المتميزة لمنتسبي الشرطة وأدوارهم الريادية في حفظ الأمن والأمان، انطلاقا من اقتناعهم الراسخ بأن أمن هذا الوطن واستقراره هو أمانة في أعناقهم، موضحاً أن الأمن والاستقرار وتوفير السلامة مسؤولية لا ينهض بها رجال الشرطة وحدهم، بل هي مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع القائمين على تنفيذه.

 

المصدر: وام
الأمن
شرطة أبوظبي
فارس خلف المزروعي
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