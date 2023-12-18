عبدالله بن زايد: علموا أولادكم اللغة العربية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أهمية وعراقة اللغة العربية التي كانت وعاء للعلوم والتقنية عبر العصور.

وقال سموه في منشور بحسابه في منصة "إكس": "انقدحت شرارة الترجمة عند العرب في القرن الثامن الميلادي فتوسعت المعارف ونمت الفلسفة و نشأ حراك علمي كبير استمر لمئات السنين.. أنجزنا كل ذلك #بالعربية التي كانت وعاء للعلوم والتقنية عبر العصور.. علموا أولادكم اللغة العربية".