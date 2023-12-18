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علوم الدار

عبدالله بن زايد: علموا أولادكم اللغة العربية

عبدالله بن زايد
18 ديسمبر 2023 13:15

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أهمية وعراقة اللغة العربية التي كانت وعاء للعلوم والتقنية عبر العصور.

وقال سموه في منشور بحسابه في منصة "إكس": "انقدحت شرارة الترجمة عند العرب في القرن الثامن الميلادي فتوسعت المعارف ونمت الفلسفة و نشأ حراك علمي كبير استمر لمئات السنين.. أنجزنا كل ذلك #بالعربية التي كانت وعاء للعلوم والتقنية عبر العصور.. علموا أولادكم اللغة العربية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
عبدالله بن زايد
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