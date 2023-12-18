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حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

حاكم رأس الخيمة
18 ديسمبر 2023 13:35

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقال سموه في برقيته: "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. روابط تاريخية متجذرة وعلاقات أخوية راسخة تجمعنا بالأشقاء في قطر حكومة وشعباً، تمنياتي لأخي تميم بن حمد وللشعب القطري الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار".

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كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر.

المصدر: وام
قطر
تميم بن حمد
حاكم رأس الخيمة
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