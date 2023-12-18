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رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - القطرية أخوية وراسخة

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - القطرية أخوية وراسخة
18 ديسمبر 2023 17:08

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وكتب سموه «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، أن «العلاقات الإماراتية - القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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