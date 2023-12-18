محمد بن راشد: أبارك لأخي عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكتب سموه، على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار .. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".