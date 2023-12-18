طقس الإمارات  صحو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً وعلى الجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ليلاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 11:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:03.

في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 20:14.