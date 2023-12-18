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رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير دولة الكويت في وفاة الأمير الراحل

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير دولة الكويت في وفاة الأمير الراحل
18 ديسمبر 2023 19:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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