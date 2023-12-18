منصور بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق».

وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيدٍ من التنمية والازدهار».