الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق الملتقى الشتوي الثامن للخيالة في دبي

تزويد الطلبة بالمعارف والعلوم والمهارات التطبيقية للفروسية من ركوب الخيول (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مشاريع نوعية جديدة تعزز مشاركة المرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة D33»
شراكة بين «آراب هيلث» و«صحة دبي»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة خيالة العوير، فعاليات الملتقى الشتوي الثامن للخيالة، الذي بدأ  أمس ويستمر حتى  29 من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، بهدف تعليمهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم والمهارات التطبيقية للفروسية من ركوب الخيول، والتعامل معها، والاهتمام بصحتها ورعايتها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها. وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن المركز يحرص على الاستمرار في تنظيم الملتقيات الهادفة، والتي تسهم بشكل كبير في إثراء وصقل مهارات الطلاب بمجال الفروسية واستغلال وقتهم بطريقة مثلى، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية شرطة دبي المتمثلة في «إسعاد المجتمع»، من خلال التواصل مع المجتمع عبر مختلف الوسائل والأدوات، ومنها الملتقيات التي تستهدف الشباب كالملتقى الثامن للخيالة، الذي خصص للفئة العمرية من 8 – 16، كونهم جزءاً مهماً في المجتمع تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على حمايته ودعمه وبنائه كجيل متعلم متسلح بالعلم والمهارات المختلفة.

دبي
الخيالة
شرطة دبي
العوير
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
19 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» خلال عبورها قناة السويس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر
19 ديسمبر 2023
فلسطينية تقف على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت في غزة
19 ديسمبر 2023
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد الأمن «الدوائي» ويفاقم الأزمات
19 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©