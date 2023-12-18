انطلاق الملتقى الشتوي الثامن للخيالة في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة خيالة العوير، فعاليات الملتقى الشتوي الثامن للخيالة، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 29 من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، بهدف تعليمهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم والمهارات التطبيقية للفروسية من ركوب الخيول، والتعامل معها، والاهتمام بصحتها ورعايتها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها. وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن المركز يحرص على الاستمرار في تنظيم الملتقيات الهادفة، والتي تسهم بشكل كبير في إثراء وصقل مهارات الطلاب بمجال الفروسية واستغلال وقتهم بطريقة مثلى، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية شرطة دبي المتمثلة في «إسعاد المجتمع»، من خلال التواصل مع المجتمع عبر مختلف الوسائل والأدوات، ومنها الملتقيات التي تستهدف الشباب كالملتقى الثامن للخيالة، الذي خصص للفئة العمرية من 8 – 16، كونهم جزءاً مهماً في المجتمع تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على حمايته ودعمه وبنائه كجيل متعلم متسلح بالعلم والمهارات المختلفة.