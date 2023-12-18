شرطة دبي تستقبل 3000 سائح بالهدايا

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفداً سياحياً حط رحاله في ميناء دبي هاربور، قادماً على متن الباخرة السياحية «كوستا توسكانا».

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة، أن استقبال سياح إمارة دبي، والترحيب بهم، يأتي ضمن مبادرة «فرحة سائح»، التي تهدف إلى دعم رؤية ورسالة استراتيجية شرطة دبي الساعية لترسيخ شعور الأفراد بالأمان، عبر التوعية بالخدمات الذكية المبتكرة، والتي تسرع التكنولوجيا اليوم من تقديمها للمتعاملين بسهولة وكفاءة. وأوضح العميد الجلاف أن إدارة الشرطة السياحية استقبلت 3000 من مختلف الجنسيات كانوا على متن الباخرة «كوستا توسكانا»، مرحبين بهم على أرض الدولة، إلى جانب تقديم عروض عسكرية وأخرى بالدوريات الفارهة، ومشاركة من الشرطية آمنة، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم.