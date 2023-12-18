الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تحصل على «آيزو إدارة المرافق»

الدائرة تعد من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة الدولية (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تنمية المجتمع» تستعرض إنجازات «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم»
«بلدية أبوظبي» تنظم معرض «الأعمال المعمارية المتميزة»

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 41001:2018 في مجال إدارة وإشراف ومراقبة وحوكمة إجراءات إدارة المرافق وخدمات الصيانة، والتي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مواصلة دائرة القضاء جهودها التطويرية في مختلف القطاعات، ينعكس بوضوح في حصولها على شهادات مطابقة معايير الجودة العالمية في مجالات عدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة التطوير بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية للوصول إلى الريادة عالمياً.
وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى الاهتمام الذي توليه الدائرة لتقديم جميع خدماتها وفق المعايير المعتمدة، في حين يأتي الحصول على تلك الشهادات الدولية في مجالات الجودة المختلفة، دليلا على استدامة الحفاظ على مستويات الأداء المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته قال الدكتور مهند عبدالقادر، مدير عام عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في BSI، إن دائرة القضاء في أبوظبي من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة التي تحظى باهتمام دولي كبير، وهو ما يعكس حرص الدائرة على تعزيز الثقة لدى شركائها الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات في مجال المقاولة والصيانة، وكذلك شركائها من المتعاملين، من خلال حصولها على تلك المواصفة.

أبوظبي
دائرة القضاء
الآيزو
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
19 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» خلال عبورها قناة السويس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر
19 ديسمبر 2023
فلسطينية تقف على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت في غزة
19 ديسمبر 2023
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد الأمن «الدوائي» ويفاقم الأزمات
19 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©