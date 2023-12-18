«قضاء أبوظبي» تحصل على «آيزو إدارة المرافق»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 41001:2018 في مجال إدارة وإشراف ومراقبة وحوكمة إجراءات إدارة المرافق وخدمات الصيانة، والتي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة الدولية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مواصلة دائرة القضاء جهودها التطويرية في مختلف القطاعات، ينعكس بوضوح في حصولها على شهادات مطابقة معايير الجودة العالمية في مجالات عدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة التطوير بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية للوصول إلى الريادة عالمياً.

وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى الاهتمام الذي توليه الدائرة لتقديم جميع خدماتها وفق المعايير المعتمدة، في حين يأتي الحصول على تلك الشهادات الدولية في مجالات الجودة المختلفة، دليلا على استدامة الحفاظ على مستويات الأداء المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته قال الدكتور مهند عبدالقادر، مدير عام عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في BSI، إن دائرة القضاء في أبوظبي من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة التي تحظى باهتمام دولي كبير، وهو ما يعكس حرص الدائرة على تعزيز الثقة لدى شركائها الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات في مجال المقاولة والصيانة، وكذلك شركائها من المتعاملين، من خلال حصولها على تلك المواصفة.