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فارس المزروعي: منظومتنا متكاملة لتعزيز الأمن والأمان

فارس المزروعي
19 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة التي وفرت منظومة متكاملة من الجاهزية لتعزيز واستدامة الأمن والأمان.
وأكد في كلمة بمناسبة «يوم الشرطة العربية»، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الشرطة والأمن العربية من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتحديات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، وخلق شراكة مجتمعية فعالة في مواجهة الجريمة وترسيخ مفهوم الوقاية من الجريمة لتكون واقعاً عملياً في مجتمعاتنا العربية لتنعم بالأمن والأمان والطمأنينة.
وأضاف أن أجهزة الشرطة في الإمارات محظوظة بفضل ما توفر لها من دعم ورعاية واهتمام للارتقاء بإمكانياتها وتدريب عناصرها على أحدث المستجدات الأمنية في مواجهة الجريمة والسيطرة عليها ومواجهتها وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى تواكب أحدث ما توصلت إليه أجهزة الشرطة والأمن عالمياً.
وأشاد بما حققته مسيرة العمل الأمني من إنجازات ريادية في وطن الخير والعطاء بالحصول على المراكز الأولى في أبرز التقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، مُرسخةً بذلك مكانتها العالمية كوجهةٍ مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.
وحيا معاليه الجهود المتميزة لمنتسبي الشرطة وأدوارهم الريادية في حفظ الأمن والأمان انطلاقاً من اقتناعهم الراسخ بأن أمن هذا الوطن واستقراره هو أمانة في أعناقهم، موضحاً أن الأمن والاستقرار وتوفير السلامة هو مسؤولية لا ينهض بها رجال الشرطة وحدهم، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع القائمين على تنفيذه.

فارس المزروعي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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