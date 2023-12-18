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مسابقات «الوثبة للتمور» تستقطب طهاة عالميين

مسابقات «الوثبة للتمور» تستقطب طهاة عالميين
19 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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يقدم مهرجان ومزاد الوثبة للتمور في مهرجان الشيخ زايد، مسابقات للطبخ بالتمور استقطبت طهاة عالميين للمنافسة على إعداد أطباق صحية تدخل فيها التمور الإماراتية كمكون أساسي، وذلك بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من كبريات الفنادق والمطاعم العالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تقام للزوار بشكل يومي.
وتقام المسابقات والعروض التعليمية في الهواء الطلق وأمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ في السوق الشعبي بالمهرجان بشكل يومي من الساعة الخامسة مساءً وتستمر لغاية الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يستخدم المحكمون والمشاركون مكبرات الصوت للتفاعل مع الزوار وشرح طرق إعداد الأطباق ومكوناتها الرئيسة وفي مقدمتها التمور.
ويتم يومياً إعداد أطباق رئيسة ومقبلات وحلويات من المطبخ الإماراتي، والمطبخ الشرقي العربي، وأطباق من مطابخ عالمية، يتاح للجمهور تذوقها بشكل مباشر.
وتستمر مسابقات وفعاليات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات حتى 22 ديسمبر الجاري.
ويهدف مهرجان ومزاد الوثبة للتمور إلى أن يكون ركناً ثابتاً في مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة. ويتضمن المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، والدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وبومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات وبدون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

مهرجان ومزاد الوثبة للتمور
مهرجان الشيخ زايد
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