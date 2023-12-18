تتويج الفائزين في مسابقة الصيد بالصقور

الظفرة (الاتحاد)

توجت مسابقة الصيد بالصقور ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 17، الفائزين في 4 أشواط (جير قرموشة فرخ، بيور جير فرخ، جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ)، وتستمر منافسات الصقارين حتى مساء اليوم بميدان الفعاليات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وقدمت اللجنة المنظمة للمهرجان الدروع التذكارية للفائزين في المنافسات، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين، وعدد من الصقارين ومحبي الرياضات والمسابقات التراثية.

وأسفرت النتائج في شوط جير قرموشة فرخ عن ذهاب المركز الأول إلى “4060 “ لمالكه فريق دبي بزمن 17.132 ثانية، وفي المركز الثاني “الكرامة” لـ فريق دبي بزمن 17.666 ثانية، وفي المركز الثالث “سوده” لـ حمد أحمد بن مجرن بزمن 18.043 ثانية.

وفي شوط بيور جير فرخ حصل على المركز الأول “المستن” لـ فريق دبي بزمن 18.046 ثانية، وفي المركز الثاني “مكرّم” لـ فريق دبي بزمن 18.092 ثانية، وفي المركز الثالث “62” لـ مبارك أحمد سلطان النيادي بزمن 18.169 ثانية.

وسجلت النتائج في شوط جير شاهين فرخ ذهاب المركز الأول إلى “الشميمي” لمالكه حمد أحمد بن مجرن بزمن 17.577 ثانية، وفي المركز الثاني “تجوري” لـ فريق دبي بزمن 17.669 ثانية، وفي المركز الثالث “الحجاج” لـ راشد سعيد علي سرود بزمن 18.097 ثانية. وأظهر شوط جير تبع فرخ تقدم “البنتلي” لـ راشد سعيد علي سرود بزمن 18.916 ثانية لينال المركز الأول، وفي المركز الثاني “الشاعر” لـ راشد سعيد علي سرود بزمن 19.642 ثانية، وفي المركز الثالث “عجب” لمالكه عيلان سعيد سيف المشعوني بزمن 19.999 ثانية.