تكريم الفائزين بمزاينة «الفرض» في «الوثبة للتمور»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجل مهرجان ومزاد الوثبة للتمور في مهرجان الشيخ زايد، إقبال كبير من الجمهور، والتجار والشركات والمؤسسات، على التمور المميزة، إنتاج مزارع الدولة لهذا العام 2023، كما استقطبت المسابقات والفعاليات الخاصة بالتمور والمتنوعة كالطهي باستخدام التمور كمكون أساسي، ومزايدات على الأصناف المتعددة من التمور، إذ شهدت مزاينة التمور منافسات قوية بين المزارعين، وحقق «مزاد التمور» مشاركة واسعة ومبيعات لأجود التمور الإماراتية، فيما تستمر فعاليات ومسابقات المهرجان لغاية 22 ديسمبر الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. والذي يعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأظهرت مزاينة تمور «الفرض» والمشاركات الواسعة للمزارعين التي تضمنت عشرات الأصناف من التمور الإماراتية المميزة منها (صقعي، دباس، شيشي، بومعان، نبتة مزروعي، فرض ليوا وفرض العين، خدي، خنيزي، أم الدهن، زاملي، خاطري، نبتة سيف، سلطانة، لولو، شبيبي، نغال) وغيرها من الأصناف التي تشهدها المسابقات والمزادات.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مزاينة الفرض، على المسرح الرئيسي للمهرجان، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعدد من المزارعين والمشاركين في مسابقات وزوار المهرجان.

وأسفرت نتائج مزاينة تمور «الفرض» عن حصول سلطان سعيد محمد العرياني على المركز الأول، في مسابقة «الفرض»، وأحمد سعيد الشامسي علي المركز الثاني، وحمدان محمد سعيد العرياني على المركز الثالث، حيث تقام يومياً مزاينة لصنف من أصناف التمور وتكريم الفائز.

كما شهد مزاد التمور في المهرجان إقبال واسع من الزوار القادمين للمشاركة في المزاد واقتناء تمور مميزة من إنتاج هذا الموسم، إذ يتم عرض عشرات الأصناف من التمور القادمة بشكل مباشر من مزارع النخيل في الدولة وتقدم للجمهور بشكل مباشر وبأسعار تناسب الجميع.

ويجذب مزاد التمور عشاق التمور من مواطنين ومقيمين وزوار للدولة، ويهدف إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها لكافة الزوار المهتمين بأجود وأفخر أنواع التمور.

أطباق عالمية

خصص مهرجان ومزاد الوثبة للتمور، ضمن مسابقاته وفعالياته المتنوعة، مساحة خاصة لإعداد أطباق من المطبخ بلمسة عالمية من خلال مشاركة عدد من الطهاة المحترفين من دول عربية وغير عربية في مسابقة الطبخ بالتمور.

وتقام يومي 20 و21 ديسمبر الجاري 6 عروض لإعداد أطباق من المطبخ الإماراتي يكون التمر مكون أساسي فيها، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً ولغاية التاسعة والنصف ليلاً في السوق الشعبي للمهرجان، ويخصص لكل عرض ساعة كاملة يعد خلالها الطبق أمام الزوار.