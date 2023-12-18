20 ألف زائر لـ«فعاليات الشارقة 3»

الشارقة (وام)

أسدل الستار، مساء أمس الأول على فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان فعاليات الشارقة الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تشرق بفعالياتها» في الفضاء الخارجي لمسرح المجاز مستقطباً على مدار أيامه الأربعة نحو 20 ألف زائر.

وأشاد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالمشاركة الواسعة لأكثر من 30 هيئة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة في الإمارة، موجهاً الشكر لجميع المساهمين والمشاركين والمنظمين والمتطوعين في مهرجان فعاليات الشارقة، مؤكداً أن النسخة الثالثة مثلت وجهة مميزة للعائلات في إمارة الشارقة وزواره، وبات المهرجان حدثاً سنوياً يجمع الترفيه والإبداع والثقافة في آن واحد.

وسجلت الجهات والمؤسسات مشاركة متميزة من خلال منصاتها التفاعلية وما قدمته من برامج متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي حققت إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً من مختلف فئات المجتمع، حيث عرفت منصة بلدية مدينة دبا الحصن الزوار بفنون وأسس تصميم وبناء المباني وأساليب الزراعة الحديثة، كما اطلع الجمهور على طريقة إعداد سمك المالح الذي تشتهر به المدينة، كما يعزز المهرجان جهود دعم قطاع السياحة في الإمارة وتطويره، حيث جاءت مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة في الإمارة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترويج للشارقة وجهة استثنائية جاذبة للسياح.

وأظهرت مشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة روعة التنوع البيئي والحيوي، وأخذت زوار منصتها في رحلة تعريفية حول «سفاري الشارقة» المشروع الأكبر من نوعه في العالم خارج أفريقيا، وأطلعتهم على الإضافات النوعية الجديدة لبيئاتها المختلفة المستوحاة من جميع أنحاء أفريقيا والتي تمثل الحياة والتضاريس وتحاكي المناطق الحقيقية في القارة السمراء.

«صقر»

كان لشخصية المهرجان المحبوبة «صقر» حضور لافت مع الزوار ومشاركته الأطفال العروض الترفيهية والألعاب التفاعلية، والتقاط الصور التذكارية، كما أبدع الفنان التشكيلي وائل إسماعيل من خلال عروضه الحية لرسم الجداريات.