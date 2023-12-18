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علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم» تُطلق البرنامج الشتوي للموهوبين

يستهدف الطلاب في الفئة العمرية من 11 إلى 17 عاماً (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية البرنامج الشتوي للموهوبين 2023 الذي يستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، ويستهدف الطلاب في الفئة العمرية من 11 إلى 17 عاماً. ويهدف البرنامج الذي يتضمن العديد من الفعاليات وورش العمل والأنشطة، إلى صقل مهارات الطلاب، واكتساب مهارات جديدة، ويأتي متوافقاً مع معايير التعليم في القرن الـ 21 ومنحى «ستيم».
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة «يسعدنا أن نستقبل الطلاب في البرنامج الشتوي للموهوبين 2023، والذي دأبت المؤسسة على تنظيمه متزامناً مع العطلة الشتوية للطلاب، وقد تم إعداده ليواكب التطور ويدعم الطلبة الموهوبين بالمهارات التي تؤهلهم للسير قدماً في مسيرتهم الابتكارية ويمدهم بالمعرفة والتوجيه. 
وتأتي هذه الأنشطة في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز الإبداع والابتكار والتصنيع في المجتمع، من خلال البرامج التدريبية الجاذبة التي تنظم داخل المؤسسة بتوفير بيئة ممتعة للموهوبين والمبتكرين لتشجيعهم وتحفيزهم على الإبداع والتميز».

جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية
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