«تريندز» يطلق مكتبه في المغرب

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في المغرب، وذلك في إطار سعية لتوسيع قاعدة انتشاره، وتحقيق أهدافه وخطته الاستراتيجية، بوصفه جسراً معرفيّاً عالميّاً، ولكي يكون حلقة وصل بين مراكز البحث والفكر الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن المكتب الافتراضي بالمغرب سيكون رافداً وداعماً للمقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية، إضافة إلى إيجاد شراكات علمية مع الهيئات والمؤسسات ومراكز الفكر والجامعات في المغرب، بما يخدم القضايا الاستراتيجية العربية والعالمية، إضافة إلى التواصل مع الكوادر العلمية العربية والأفريقية، وكذلك الأوروبية بالنظر إلى الثقل الحضاري والثقافي للمغرب وقربها الجغرافي عبر الأطلسي.

وأوضح الدكتور العلي، في كلمة بحضور عدد من رؤساء القطاعات والإدارات والمستشارين والخبراء وفريق العمل في المغرب، أن مكتب المغرب سيضم وحدة بحثية متنوعة الخبرات، تدعم مجالات العمل في «تريندز»، وسيعمل وفق تقنية العمل عن بُعد، وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الجديدة.

وأكد الدكتور العلي أن المكتب الافتراضي في المغرب ونظيره في القاهرة، والذي تم افتتاحه قبل أشهر، يكملان مسيرة مكتب دبي، كما أنهما يُضافان إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققها «تريندز»، الذي يمضي عاماً بعد آخر في تأكيد مكانته العالمية منصةً للمعرفة والبحث العلمي، بما يضمن إحداث حراك وبناء جسور تمكنه من الحوار مع الآخر، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري حول العالم.