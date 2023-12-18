الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يطلق مكتبه في المغرب

محمد العلي متحدثاً بحضور عدد من رؤساء القطاعات وفريق العمل في المغرب (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء «تريندز» و«التمكين الحكومي» و«ربدان» يناقشون العلاقة بين الأمن والمناخ
الوداد ورمزي.. «الانفصال السريع»

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في المغرب، وذلك في إطار سعية لتوسيع قاعدة انتشاره، وتحقيق أهدافه وخطته الاستراتيجية، بوصفه جسراً معرفيّاً عالميّاً، ولكي يكون حلقة وصل بين مراكز البحث والفكر الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن المكتب الافتراضي بالمغرب سيكون رافداً وداعماً للمقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية، إضافة إلى إيجاد شراكات علمية مع الهيئات والمؤسسات ومراكز الفكر والجامعات في المغرب، بما يخدم القضايا الاستراتيجية العربية والعالمية، إضافة إلى التواصل مع الكوادر العلمية العربية والأفريقية، وكذلك الأوروبية بالنظر إلى الثقل الحضاري والثقافي للمغرب وقربها الجغرافي عبر الأطلسي.
وأوضح الدكتور العلي، في كلمة بحضور عدد من رؤساء القطاعات والإدارات والمستشارين والخبراء وفريق العمل في المغرب، أن مكتب المغرب سيضم وحدة بحثية متنوعة الخبرات، تدعم مجالات العمل في «تريندز»، وسيعمل وفق تقنية العمل عن بُعد، وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الجديدة.
وأكد الدكتور العلي أن المكتب الافتراضي في المغرب ونظيره في القاهرة، والذي تم افتتاحه قبل أشهر، يكملان مسيرة مكتب دبي، كما أنهما يُضافان إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققها «تريندز»، الذي يمضي عاماً بعد آخر في تأكيد مكانته العالمية منصةً للمعرفة والبحث العلمي، بما يضمن إحداث حراك وبناء جسور تمكنه من الحوار مع الآخر، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري حول العالم.

المغرب
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
19 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» خلال عبورها قناة السويس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر
19 ديسمبر 2023
فلسطينية تقف على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت في غزة
19 ديسمبر 2023
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد الأمن «الدوائي» ويفاقم الأزمات
19 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©