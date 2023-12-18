نظام يلتقط ثاني أكسيد الكربون في «أميركية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

قدم فريق الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة ابتكاراً لاستخدام الطحالب الدقيقة سريعة النمو لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في غازات المداخن باستخدام مفاعلات حيوية أنبوبية مبتكرة، ويمكن بعد ذلك استخدام الكتلة الحيوية الناتجة في المضافات الغذائية والأعلاف الحيوانية والوقود الحيوي.

وقد فاز الفريق بجائزة بحثية بقيمة 25.000 درهم إماراتي في برنامج الابتكار الجامعي في COP28، الذي نظمته «إكسبو لايف» عن مشروعه، حيث تنافس ابتكار الفريق مع 360 مشروعاً أخرى قدمتها 36 جامعة في المسابقة التي نظمها برنامج «إكسبو لايف» في الفترة التي تسبق COP28.

وقد تم تصميم الحل للمناخات الحارة، مثل تلك الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستخدم سلالة الطحالب التي يمكن زراعتها في درجات الحرارة المرتفعة وظروف المياه المالحة، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى طاقة التبريد الخارجية والإنفاق على العناصر الغذائية.

وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «في COP28، اجتمع العالم لإيجاد حلول لتغير المناخ. إنه لأمر مثير أن نرى أن أحد الابتكارات التي يتم تطويرها في جامعتنا قد فاز بجائزة البحث في برنامج الابتكار الجامعي في (إكسبو لايف)، ويمثل ذلك تأييداً قوياً لنهج الجامعة الأميركية في رأس الخيمة الذي يركز على الأبحاث في التعليم العالي. أهنئ رئيس هيئة التدريس والطلاب على هذا الإنجاز الهائل».