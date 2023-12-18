«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون المائي مع كوريا

دبي (وام)

استقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفداً رفيع المستوى من وزارة البيئة بجمهورية كوريا، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام ضمن برنامج التعاون بين الجانبين في قطاع المياه، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بهذا المجال الحيوي، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة.

وعقدت لجنة الموارد المائية المشتركة بين الإمارات وكوريا لقاءها الدوري، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول من الجانب الإماراتي، وجوين مون، المدير العام لقطاع صناعات المياه والتعاون الدولي من الجانب الكوري، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين، وبحثت مستجدات الأوضاع المائية وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية والتوجهات المستقبلية للبلدين الصديقين. وزار الوفد الكوري مركز التحكم لشبكة المياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، واطلع على المشاريع الرائدة في مجال تحلية المياه وتقنيات الإدارة الذكية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع المياه التي تواصل الإمارات إنجازها، والهادفة إلى دعم استراتيجية الأمن المائي 2036 لتعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة وتقليل الفاقد المائي للشبكة، فيما تتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.

ورحب المهندس شريف العلماء، بالوفد الضيف، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين.