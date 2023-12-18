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«بيئة أبوظبي» تنظم جلسة نقاشية حول المصانع الخضراء

«بيئة أبوظبي» تنظم جلسة نقاشية حول المصانع الخضراء
19 ديسمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة البيئة في أبوظبي جلسة نقاشية لعرض مشاركات 4 من الشركات الحاصلة على العلامة البيئية للمصانع الخضراء، حيث عرضت خلالها استخدامها الأمثل للموارد وتقليل التلوث من خلال تطبيق أفضل التقنيات والحلول الابتكارية في عملياتها التشغيلية.
شارك في الجلسة ممثلون عن الشركات الأربع، حيث قدموا عرضاً عن الإجراءات والتقنيات التي اتخذوها لتحسين أدائهم البيئي، ومن هذه الشركات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تعتبر أول شركة تقوم بتصنيع الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة على مستوى العالم تحت مسمى (CalestiAL)، الأمر الذي ساهم بتقليل الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم. كما عرضت شركة الوافي للمنتجات الغذائية (ساديا/بي ار اف) خلال الجلسة المعايير التي تعتمدها في مجال الزراعة المستدامة في إنتاجها، وجهودها لتطوير أنظمة لإعادة تدوير المياه بنسبة بلغت 100% والنفايات بنسبة تفوق 40%. في حين اعتمدت العربية لصناعة الأسمنت تقنيات جديدة لتقليل انبعاثات الكربون، كما قامت بإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الاستدامة. كذلك قامت شركة الإمارات للزجاج المسطح بتركيب أنظمة لتوفير الطاقة للحد من استهلاكها بنسبة 10%.
وخلال الجلسة، أكدت هيئة البيئة في أبوظبي على أهمية برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء في تشجيع الشركات على تطبيق أفضل الممارسات البيئية.

هيئة البيئة
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