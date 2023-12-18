شراكة بين «سالك» و«تم»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «سالك» ش.م.ع، المُشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، اتفاقية شراكة مع «تم»، منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وقّع الاتفاقية كلّ من الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام برنامج «تم» بدائرة التمكين الحكومي؛ وإبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك».

وسيتم بموجب الاتفاقية، إدراج حلول «سالك» ضمن منصة «تم»، وستتيح منصة «سداد أبوظبي»، المُخصّصة لمُستخدمي منصة خدمات أبوظبي الحكومية المُوحدة، إضافة حسابات «سالك» وإعادة تعبئة أرصدتها عبر المنصة.

تشكل الاتفاقية محطةً مهمةً لقطاع النقل في الدولة، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز الخدمات وتوفير الحلول الرقمية مما يسهم في دفع عجلة النمو والابتكار ضمن قطاع النقل، وتتيح الاتفاقية لـكُلّ من «سالك» و«تم» تقديم حلول تنقّل مُبتكرة ومتقدمة للمواطنين والمُقيمين والزائرين في دولة الإمارات، والارتقاء بسلاسة الخدمات وكفاءتها وجودتها.