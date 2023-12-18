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تعاون بين «البلديات والنقل» و«مبادلة للاستثمار»

تركيب 26 نافورة مياه صالحة للشرب في الحدائق والأماكن العامة (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية في الإمارة، بالإضافة إلى تمكين الشمولية ودعم التسهيلات اللازمة لكافة فئات المجتمع. وتعد مشاركة ودعم شركة مبادلة للاستثمار لمشاريع كهذه هو تأكيد على التزام دائرة البلديات والنقل في تفعيل دور الشركاء في تحقيق استدامة الرفاهية المجتمعية وعلى وجه الخصوص التزامها الدائم بتحقيق الشمولية لفئة أصحاب الهمم.
وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: إن شراكتنا مع مبادلة ليست عبارة عن تعاون فحسب وإنما تمثيل لالتزامنا المشترك في السعي نحو الارتقاء بمقومات الحياة في أبوظبي إلى أعلى المستويات. ونحن نتصور مستقبلاً تمثل فيه شراكتنا الاستراتيجية منارة لرفاهية المجتمع والاستدامة البيئية والشمولية بشكل متكامل.
وأول مشاريع هذا التعاون هو مشروع تسهيل الوصول إلى الشواطئ، وذلك من خلال تأمين التسهيلات اللازمة لأصحاب الهمم للوصول إلى مياه البحر حيث تم تركيب مصاعد بحرية تصل لمياه البحر عن طريق مسارات مصممة بناءً على نظام سيتراك، الذي يتميز بتصاميم مرنة تمنح أصحاب الهمم سهولة الوصول إلى مياه البحر وتمكنهم من التحرك على الشاطئ بشكل مستقل ودون الحاجة لأية مساعدة.
ويتماشى المشروع مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تحقيق معايير الاستدامة، حيث تعمل هذه المصاعد على الطاقة المتجددة التي تضمن سهولة عملها والاكتفاء الذاتي في تشغيلها بالإضافة إلى أن ميزة التحكم بها عن بُعد تسهّل على مستخدميها آلية الوصول إلها.
وسيتم تنفيذ مشروع «المصاعد البحرية» في ستة من شواطئ أبوظبي تشمل شاطئ كورنيش الساحل وشاطئ الكورنيش العام وشاطئ الكورنيش العائلي وشاطئ البحر العام وشاطئ البطين للسيدات.
وتتعاون الجهتان بموجب الاتفاقية أيضاً بتركيب 26 نافورة مياه صالحة للشرب في الحدائق والأماكن العامة على مستوى إمارة أبوظبي تتضمن خزانات مياه داخلية كبيرة مزودة بمرشحات ووحدات تبريد عالية السعة ما يضمن وجود وسيلة ذات معايير استدامة عالية تسهم في تقليل الاعتماد في شرب المياه على استخدام زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من خلال توفير خيار سهل الوصول وصديق للبيئة.
شراكة
قال حميد الشمّري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: تلتزم مبادلة بالعمل على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تستثمر فيها، ويسرنا أن ندعم مثل هذه المبادرة المهمة، حيث نسعى من خلال شراكاتنا المؤسسية للمساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الدولة.

دائرة البلديات والنقل
مبادلة للاستثمار
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