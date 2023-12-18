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شراكة بين «آراب هيلث» و«صحة دبي»

شراكة بين «آراب هيلث» و«صحة دبي»
19 ديسمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أعلن مؤتمر آراب هيلث رسمياً عن شراكة مع هيئة الصحة بدبي كجزء من مؤتمر الصحة العامة، والذي سيسلط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية من خلال استكشاف أحدث التقنيات وأحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وريادة الفكر في التوصيات في مجال الصحة العامة والسكانية.
وسيقدم العديد من قادة الرعاية الصحية العالميين رؤى حول أحدث النتائج والتوصيات في مجالات الصحة العامة والسكانية كجزء من مؤتمر الصحة العامة في معرض آراب هيلث 2024، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى تقديم رؤى ثاقبة حول التوجيهات المحلية والعالمية الحالية والمستقبلية تحت شعار « متحدون من أجل تعزيز الصحة العامة المحلية والعالمية».
ويلقي الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، الذي سيناقش العصر الجديد للصحة العامة.
 وقال بهذه المناسبة: إن معرض الصحة العربي يواصل نجاحه عاماً بعد الآخر، معززاً في ذلك تفوق دبي في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأحداث العلمية والطبية الكبرى، التي يشارك فيها كبار العلماء ونخب الأطباء.
وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي أحدثت إضافة مهمة لمعرض الصحة العربي 2024، وذلك بتنظيم مؤتمر الصحة العامة، الذي يُعد ثمرة شراكة استراتيجية بين الهيئة وإدارة المعرض.
من جهة أخرى سيدير رونالد لافاتر، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات الدولي ومقره سويسرا، جلسة نقاشية حول الابتكارات والاستدامة في قطاع المستشفيات، كما سيقوم البروفيسور دنكان سيلبي، رئيس الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العامة بتسليط الضوء على المشهد المتغير لمعاهد الصحة العامة ودور النهج متعدد القطاعات.
 وقالت سينثيا ماكاروتسي، مديرة المؤتمر لدى شركة إنفورما ماركتس: يعد معرض ومؤتمر آراب هيلث بمثابة منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والنتائج الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية.
وأضافت ماكاروتسي قائلة:  تضمن شراكتنا مع هيئة الصحة بدبي هذا العام انعقاد جدول مؤتمرات غني يضم نخبة من أبرز الشخصيات البارزة في الصناعة.

آراب هيلث
صحة دبي
دبي
هيئة الصحة
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