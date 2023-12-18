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فتح باب الانضمام لبرنامج «محمد بن راشد للابتكار»

خلال الإعلان عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج حتى منتصف يناير من العام 2024.
يجسد هذا البرنامج التزام صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم ثقافة الابتكار والتعاون المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويقدم برنامج مسرع الابتكار خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، كما يوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم، ورفع قدراتها وكفاءتها، وإبراز قيمة حلولها المبتكرة. فيما يوفر الصندوق برامجه الإرشادية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نسعى عبر فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تجديد التزامنا الراسخ بالإسهام في تطوير منظومة فعالة ومزدهرة لريادة الأعمال في الدولة، إذ يعكس هذا البرنامج تركيزنا الكامل على إتاحة الموارد المناسبة التي تلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وتوفير الإرشاد والتوجيه لهم، ومساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة وفعالة، وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين لتعزيز قدرتهم على النمو. ونحن نسهم من خلال رعايتنا للمواهب الوطنية واستقطاب المبتكرين من جميع أنحاء العالم، في صياغة مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة تقود دفة النمو المستدام والابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة ككل».
وإلى جانب برامج الدعم المتكاملة التي يقدمها، يوفر برنامج مسرع الابتكار للشركات الأعضاء منصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.
وأضافت النقبي: «يتلقى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار مئات الطلبات سنوياً، ما يعكس الأهمية المتنامية لهذه المبادرة والاهتمام المتزايد بها على كافة المستويات. 
وفي هذا السياق، قمنا مؤخراً بالإعلان عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار، والتي شملت 22 من الشركات المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من بين أكثر من 230 طلباً تلقيناها من 41 دولة حول العالم، وهو ما يمثل محطة هامة في مسيرتنا تسهم في تعزيز مكانة الصندوق كمنصة عالمية للابتكار». 
ويتيح فتح باب الانتساب للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، للمبتكرين وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى أكثر من 130 شركة من 24 دولة من أعضاء برنامج مسرع الابتكار، والتي أسهم البرنامج في العديد من قصص النجاح التي حققتها على مر السنوات.
دور حيوي
كان لبرنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور هام وحيوي خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة الشركات الأعضاء وقدرتها على النفاذ إلى السوق الإماراتية، وذلك من خلال تقديم الدعم لهذه الشركات عبر كامل سلسلة القيمة، وتزويدها بمعلومات ورؤى مفيدة حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

صندوق محمد بن راشد للابتكار
وزارة المالية
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