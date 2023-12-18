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الحكام يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

الحكام يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة
19 ديسمبر 2023 01:10

إمارات الدولة (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم للرئيس المصري وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مصر
عبدالفتاح السيسي
سلطان القاسمي
حميد النعيمي
حمد الشرقي
سعود المعلا
سعود القاسمي
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