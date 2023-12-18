فعالية تسلط الضوء على الدور الحيوي للاقتصاد الأزرق

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز الدبلوماسية المناخية التابع لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع شركة دي إل إيه بايبر وبرعاية من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تنظيم فعالية دبلوماسية رفيعة المستوى حضرها نخبة من الدبلوماسيين وصناع القرار، سلطت الضوء على أهمية الدور المحوري للاقتصاد الأزرق، في إطار الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة لمستقبل أفضل مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات، فضلاً عن أهمية الدور الحيوي للسلك الدبلوماسي في تعزيز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة في مجال حماية النظم البيئية البحرية.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أُقيمت على هامش مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً بمشاركة دولية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه المناخ وإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك بالتعاون مع شركة دي إل إيه بايبر، وهي إحدى كبريات شركات المحاماة العالمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتسهم في مساعدة الدول على صياغة الأطر القانونية التي تسهم في حماية المناخ.

وناقش الحضور أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتسهيل التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يسهم باستغلال الأدوات المالية المخصصة لإدارة النظم البيئية البحرية والحفاظ عليها.