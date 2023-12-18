راشد بن سعود: تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز سعادة

أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن توجيهات القيادة الرشيدة، تتمثل في تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز سعادة، ترتكز على الوصول إلى الناس، وتحقيق راحتهم من خلال تقديم خدمات متميزة، ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذها في أفضل صورة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، إلى مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الحاصل على تصنيف 5 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وكان في استقباله اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعميد خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم، تعرف سموه على آلية العمل المتبعة في الإدارة، والخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة أم القيوين وخطط التطوير المستقبلية.

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين أهمية الدور الذي يقوم به الموظفون كواجهة أساسية للتواصل مع المتعاملين، مثنياً على الجهود الدؤوبة لفرق العمل على ما بذلوه في سبيل الارتقاء بالعمل، وتحقيق التميز في الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات ورؤى المتعاملين.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بجاهزية المبنى، وجودة خدماته، وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، معرباً سموه عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين، من خلال توفير الوقت والجهد، والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.

من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إسعاد المتعاملين وتلبية تطلعاتهم الحالية والمستقبلية، يأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة»، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لدولة اﻹمارات، وتجسيداً لمبادئ رؤية نحن اﻹمارات 2031، ووعد حكومة اﻹمارات لخدمات التحول الرقمي، مشيراً إلى أن «الهيئة» تتبنى خطة تطوير مستمرة لمنظومة الخدمات الذكية لديها لتقديم خدمات استباقية سهلة الوصول والحصول من قبل المتعاملين.

وقال: إن زيارة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين لمركز سعادة المتعاملين بأم القيوين، وإزاحته الستار عن اللوحة التذكارية لتصنيف 5 نجوم، تمثل مصدر فخر واعتزاز لـ «الهيئة» وفريق العمل في المركز، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة في إمارات الدولة كافة على رعاية وتقدير ودعم الجهود المخلصة ﻷبناء الوطن، وتشجيع المبادرات المتميزة في خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد العميد خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، أن ما حققته الإدارة من ريادة وتميز في تقييم الخدمات الحكومية خلال فترة زمنية وجيزة تم بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والمتابعة الحثيثة من معالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وقيادات «الهيئة»، وحرصها على تقديم كل ما يلزم وتمكين الموظفين.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وعدد من المسؤولين.