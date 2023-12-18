الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يهنئ رئيس «الشورى القطري» باليوم الوطني

صقر غباش يهنئ رئيس «الشورى القطري» باليوم الوطني
19 ديسمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
الإمارات تواصل الإمدادات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة

هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار. وقال معاليه في برقية تهنئة بعثها إلى معالي حسن عبد الله الغانم رئيـس مجلـس الشورى بدولــة قطـر الشقيقة: إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت عينه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي والعربي المشترك.

صقر غباش
الإمارات
قطر
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
19 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» خلال عبورها قناة السويس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر
19 ديسمبر 2023
فلسطينية تقف على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت في غزة
19 ديسمبر 2023
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد الأمن «الدوائي» ويفاقم الأزمات
19 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©