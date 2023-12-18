صقر غباش يهنئ رئيس «الشورى القطري» باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار. وقال معاليه في برقية تهنئة بعثها إلى معالي حسن عبد الله الغانم رئيـس مجلـس الشورى بدولــة قطـر الشقيقة: إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت عينه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي والعربي المشترك.