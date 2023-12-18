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طحنون بن زايد: الإمارات وقطر.. علاقات أخوية وروابط تاريخية

طحنون بن زايد: الإمارات وقطر.. علاقات أخوية وروابط تاريخية
19 ديسمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لهم المزيد من التقدم والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة».
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في تدوينة على حساب سموه الرسمي على «منصة إكس» أمس: «خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.. تجمعنا علاقات أخوية وروابط تاريخية.. متمنين لهم المزيد من التقدم والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة».

طحنون بن زايد
قطر
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