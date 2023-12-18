«التنمية الأسرية» تكرم المشاركين الأكثر تفاعلاً

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة التنمية الأسرية كبار المواطنين والمقيمين الأكثر تفاعلاً ومشاركة في أنشطة وفعاليات وبرامج المؤسسة، وأقيم الاحتفال في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 الذي يأتي تحت شعار «أسرة متماسكة... مجتمع مستدام»، وتهدف الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين إلى توفير بيئة آمنة تعزز المشاركة الفاعلة لكبار السن وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم للخدمات، وتوفير فرص التطوع التي تناسبهم لاستثمار خبراتهم وطاقاتهم ودعمهم للاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى بالإضافة إلى توثيق خبراتهم المهنية والفنية والموروث الثقافي.

وقالت مريم مبارك الكتبي، اختصاصي إدارة مجالس كبار المواطنين: «انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم المتكامل والشامل لفئة كبار المواطنين والمقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، يتم توفير خدمات اجتماعية مميزة تخدم متطلباتهم، وتحقيق الهدف الاستراتيجي «حياة محترمة ونشطة ومفعلة لكبار السن».

وأوضحت الكتبي: «بلغ عدد المشاركين في أنشطة وفعاليات أندية بركة الدار الاجتماعية المنفذة بشكل يومي لهذا العام (18.960مشاركاً)، حيث بلغ إجمالي عدد الأعضاء المشاركين في الأندية الثلاثة في كل من: مركز الوثبة، والمرفأ، ومدينة زايد (548 عضواً)، وبلغ عدد المشاركين في الورش المتنوعة بمنتديات نادي بركة الدار السبعة لهذا العام (14.630 مشاركاً)، حين بلغ عدد المشاركين في «ورش التأهيل الرقمي» (2630 مشاركاً)، وتم توفير 240 فرصة تطوعية لكبار المواطنين والمقيمين، بإنجاز 500 ساعة تطوع ضمن خدمة مجلس الحكماء.

وكرمت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، كبار المواطنين والمقيمين المشاركين في «خدمة التأهيل الرقمي» خلال مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية.