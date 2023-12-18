«تنمية المجتمع» تستعرض إنجازات «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالإنجازات التي حققتها استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تم إطلاقها في العام 2020، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسلطت الضوء على العديد من الإنجازات التي كان لها أثر اجتماعي نوعي في مختلف القطاعات والمجالات، بهدف توفير منظومة مُجتمعية دامجة وممكنة لأصحاب الهمم.

وسلطت الدائرة الضوء على الإنجازات التي تحققت ضمن المحاور الأساسية للاستراتيجية، والتي شملت الممكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل.

وثمّن معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة عن كل محور سواء من القطاعات الحكومية والخاصة والثالث، والتي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق الرؤية الرئيسة للاستراتيجية في توفير البيئة الدامجة والممكنة لأصحاب الهمم في المجتمع، إلى جانب الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة من قيادتنا الرشيدة التي تؤكد الحرص على توفير سبل العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع والعمل على دمج مختلف الفئات بما يُسهم في تعزيز دور الأفراد في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

وأوضح معاليه: رسخت الاستراتيجية منذ إطلاقها في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، حيث حرصت الإمارة على توفير بيئة حاضنة ودامجة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم، مع استمرارية الاستراتيجية في إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة لدى أصحاب الهمم، ليكونوا أعضاءً منتجين ومساهمين فاعلين في مسيرة تنمية المجتمع.

وأضاف معاليه: «نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم أصحاب الهمم وذويهم، بما يضمن التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، وذلك بمشاركة الجهات كافة، من أجل توفير الخدمات بشكل فعّال».

تواصل وتكامل

من جهتها، أشادت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ مبادرات الاستراتيجية التي تعكس مدى التواصل والتكاملية في سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مواصلة الجهود من جانب الجميع ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم.

وأكدت الهياس، أن الاستراتيجية التي تحمل شعار «نحن وياكم واحد»، حرصت خلالها الجهات المختلفة والشركاء المعنيون من اتخاذ الشعار نهجاً في تفعيل المبادرات حيث حققت خلال الثلاث سنوات الماضية العديد من الإنجازات وتمت ترجمة المبادرات على أرض الواقع، ووضع الخطط المناسبة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

محور الممكنات

في إطار «محور الممكنات» الذي تقوده دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فقد تم الانتهاء من مسودّة سياسة حماية أصحاب الهمم من العنف والإهمال والاستغلال والتمييز، كما تم إنجاز دليل حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والذي سيتم إطلاقه مع السياسة، فضلاً عن عقد 3 ورش عمل تشاورية واجتماعات تنسيقية مع ما يقارب 70 ممثلاً من 40 جهة من القطاع الحكومي والخاص والثالث، لتحليل تحديات أصحاب الهمم في الوصول إلى الحماية ووضع الحلول اللازمة وذات الأثر، كما تمّ عقد 5 جلسات نقاشية مع أصحاب الهمم وأسرهم وحضرها ما يقارب 80 مشاركاً، إلى جانب تحديد 13 مبادرة لمعالجة الفجوات في مجال حماية أصحاب الهمم.

كما عملت الدائرة على توسيع ملف خدمات أصحاب الهمم في الإمارة من خلال تصميم النموذج التشغيلي والمراحل التجريبية لتنفيذ 3 خدمات تدعم العيش المستقل لأصحاب الهمم، كخدمة الرعاية الشخصية المنزلية، وخدمة الرعاية النهارية للبالغين من أصحاب الهمم، وخدمة دعم العيش المستقلّ في مراكز الإقامة الدائمة لهم.

كما تم الانتهاء من تصميم منظومة جائزة التميز في مجال دمج أصحاب الهمم، التي تهدف إلى تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والثالث على تعزيز الممارسات الدامجة والتنفيذ المبتكر للمبادرات والحلول والخدمات التي تدعم دمج أصحاب الهمم وتمكينهم.

التوظيف

وضمن «محور التوظيف»، والذي تقوده دائرة التمكين الحكومي، شملت الإنجازات المحققة على مدى الثلاثة أعوام السابقة الانتهاء من إعداد سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، ووضع 15 مبادرة ضمن السياسة للمساهمة في تحقيق التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في سوق العمل، إلى جانب أتمتة برنامج زملاء الهمم وهو برنامج توعوي لموظفي حكومة أبوظبي بشأن دعم زملائهم من أصحاب الهمم.

كما تمّ تنفيذ البرنامج التدريبي حول التصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة للفريق الفني لمختلف محاور الاستراتيجية، وإنشاء السجل الوظيفي لأصحاب الهمم في حكومة أبوظبي الذي يتضمن التفاصيل الكاملة عن المعلومات الديموغرافية والوضع الوظيفي والمؤهلات والاختصاصات العلمية وخطط التطوير الوظيفي لكل موظف من أصحاب الهمم في حكومة أبوظبي، لعدد 208 باحثين عن العمل، و115 متدرباً في الورش الحرفية، 193 موظفاً في الجهات الحكومية بالإمارة.

التعليم

وشمل «محور التعليم»، الذي تقوده دائرة التعليم والمعرفة، مبادراتٍ نوعية لتحسين الوصول إلى التعليم الدامج للطلبة من أصحاب الهمم في التعليم الشامل، حيث تم الانتهاء من سياسة الدمج في التعليم وإطلاقها للمدارس الخاصة والشراكات في أبوظبي، كما تم عقد 4 دورات تدريبية للتوعية لاضطراب طيف التوحد بالشراكة مع هيئة الطفولة المبكرة ومؤسسة زايد العليا ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، والتي استهدفت أولياء أمور الأطفال المُدرجين في قائمة الانتظار الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، حيث حضر الدورات 123 من أولياء الأمور.

الصحة والتأهيل

تم تطوير أطر تقييم موحدة وشاملة ومتكاملة لجميع الفئات العمرية التي تدخل من ضمن برامج الفحوصات الشاملة منها (برنامج صحة الأمومة والطفل والذي يتضمن الفحوصات الدورية للأطفال وبرنامج الفحص المدرسي وبرنامج الفحص الدوري الشامل-افحص) لتشمل فحوصات للكشف عن الإعاقات وتوفير التدخلات اللازمة للفرد وتغطية احتياجاته الصحية، كما تم تطوير مساريين للتشخيص، ومنها مسار طيف التوحد ومسار الإعاقات الذهنية مع الأدوات والاختبارات اللازمة للتشخيص، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم المستوى الصحي للإمارة على صعيد السياسات وتمثيل أصحاب الهمم في عدة لجان ومناصب مهنية في المجال الصحي ومنشآت الرعاية الصحية من حيث سهولة الوصول إلى المنشآت وتوفر المعلومات عن المنشآت وخدماتها، وذلك لتقديم التحسينات اللازمة وخلق بيئة دامجة لإصحاب الهمم.

الرعاية الاجتماعية

تمّ في محور الرعاية الاجتماعية، الذي تقوده مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تحقيق العديد من الإنجازات خلال الثلاث سنوات السابقة، منها مبادرة منظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية، حيث تم تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لدعم الأسرة ومقدمي الرعاية عبر مشاركة 10 جهات ساهمت في تنفيذ ورش عمل نقاشية، و11 برنامجاً تشغيلياً مستهدفاً، فضلاً عن إنجاز تصميم وبناء برامج الدعم للوالدين والإخوة ومقدمي الرعاية من خلال 120 مشاركاً سجلوا في برامج التدريب الموجهة لمقدمي الرعاية حتى الآن.