مكتب أبوظبي للخدمات العدلية باللغة الإنجليزية ينجز 140معاملة

أنجز مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في دائرة القضاء-أبوظبي، 140 معاملة كاتب عدل بالإنجليزية خلال الشهر الأول من إطلاقه، وهو ما يبرهن على نجاح إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب للأعمال والاستثمارات الأجنبية وأفضل المواهب والكفاءات حول العالم، وتقديمها نموذجا رائدا في تسهيل الحصول على الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية تمثل تقدمًا كبيرًا في إجراءات الأعمال على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير خدمات قضائية وعدلية تدعم تنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار.

​وأوضح أن مكتب أبوظبي لخدمات كاتب العدل باللغة الإنجليزية، يعد خطوة مهمة لمجتمع الأعمال في الإمارة؛ إذ يلبي الاحتياجات القانونية والإدارية للأجانب من الأفراد والشركات، ويعد المكتب الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم خدمات التوثيق بالإنجليزية حصريًا، ما يلغي الحاجة إلى ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية.

​يشار إلى أن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يهدف إلى تبسيط إجراءات توثيق المستندات للشركات الدولية والأجانب، من خلال تجاوز عائق اللغة الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، مع توفير التكلفة والوقت؛ إذ يؤدي غياب متطلبات الترجمة إلى انخفاض التكاليف وتسريع عملية التوثيق.

​كما يوفر المكتب السرية والوضوح في ظل التعامل مع المستندات بلغتها الأصلية، بما يضمن خصوصية وفهما أفضل للمتعاملين غير الناطقين بالعربية، وعدم الحاجة إلى مشاركة المستند مع مكتب ترجمة خارجي، إلى جانب المساهمة في توحيد الأعمال التجارية العالمية وتقديم الخدمات بالإنجليزية بما يتماشى مع لغة الأعمال والشركات.