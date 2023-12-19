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علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لنيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية

محمد بن راشد
19 ديسمبر 2023 14:31

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال سموه في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس":"نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية .. تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورين بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
محمد بن راشد
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