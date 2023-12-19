أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع الحصن - أبوظبي.
وأوضح مركز النقل المتكامل أن الإغلاق للطريق باتجاه الكورنيش سيكون من يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 6 فبراير2024.
وأهاب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.
إغلاق جزئي على شارع الحصن - أبوظبي— "ITC" مركز النقل المتكامل (@ITCAbuDhabi) December 19, 2023
من الأربعاء 20 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 6 فبراير 2024
Road Closure on Al Hisn Street - Abu Dhabi
From Wednesday, 20 December 2023 to Tuesday, 6 February 2024 pic.twitter.com/OB4CVfL3Xu