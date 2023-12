أعلن مركز النقل المتكامل عن ‏إغلاق جزئي على شارع الحصن - أبوظبي.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن الإغلاق للطريق باتجاه الكورنيش سيكون من يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 6 فبراير2024.

وأهاب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

Road Closure on Al Hisn Street - Abu Dhabi

From Wednesday, 20 December 2023 to Tuesday, 6 February 2024 pic.twitter.com/OB4CVfL3Xu