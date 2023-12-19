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إغلاق جزئي على شارع الحصن- أبوظبي

إغلاق جزئي على شارع الحصن - أبوظبي
19 ديسمبر 2023 15:47

أعلن مركز النقل المتكامل عن ‏إغلاق جزئي على شارع الحصن - أبوظبي.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن الإغلاق للطريق باتجاه الكورنيش سيكون من  يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 6 فبراير2024.

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تنويه بإغلاق شارع

وأهاب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكورنيش
مركز النقل المتكامل
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