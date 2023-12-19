محمد بن راشد يهنئ البروفيسورة نيفين خشاب لفوزها بـ"نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الفضول العلمي والمعرفي هو أساس للتطور الحضاري للأمم في كل مراحل التاريخ.

أتى ذلك فيما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة على موقع إكس أن جائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية مُنحت للبروفيسورة نيفين خشاب، العميد المشارك للعلوم الفيزيائية والهندسية وأستاذ علوم الكيمياء بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية - المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لمساهماتها الريادية في مجال العلوم الطبيعية وأبحاثها في الجامعات العربية.

وقال سموه : نعلن اليوم عن الفائزة بلقب "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية .. البروفيسورة نيفين خشاب .. الباحثة والأكاديمية التي تلهم جيلاً جديداً من العلماء الشباب في العالم العربي.. وتحوّل أبحاث العلوم إلى ابتكارات متقدمة في الطب والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا النانوية والزراعة المستدامة.

وأضاف سموه : الإنجاز العلمي هو أساس التطور الحضاري .. ونريد أن نحافظ على العلماء وأن نمكّنهم ونكرّمهم ونحتفي بإنجازاتهم ونوفر لهم المساحة لتحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى واقع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن استئناف مساهمة المنطقة في الحضارة الإنسانية مشروع شامل والتزام استراتيجي منطلقه وغايته الإنسان العربي القادر على الإنجاز والإبداع والتميّز بالعلوم والمعارف.( أبحاث وابتكارات علمية نوعية )

وفازت البروفيسورة اللبنانية نيفين محمد علي خشاب بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجالات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية.

وتركّز الاهتمامات البحثية للبروفيسورة نيفين خشاب على تطبيقات المواد متناهية الصغر القابلة للبرمجة الذكية والمصنّعة هندسياً، وعلى استخداماتها للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية، وهي تدرس الفرص الجديدة التي يمكن لكبسولات وأجهزة النانو أن توفرها في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية والتشخيص الطبي، وفي الصناعات، نظراً لصلابتها ومتانتها وما تتميز به من مقاومة حرارية فائقة.

إلى ذلك، تعمل البروفيسورة خشاب في الوقت الحاضر على أبحاث تتعلق بأنابيب الكربون متناهية الصغر، التي تتمتع بخواص فريدة وصلابة وقوة متميزة بالإضافة إلى خواصها الإلكترونية الاستثنائية، كما تختبر أيضاً تطبيقات أنابيب الكربون في الأغشية الذكية.

وساهمت البروفيسورة خشاب في تصميم مواد ذكية تُستخدم في الأنظمة الطبية الحيوية وتقوم على تصنيع تجميعات الجزيئات على المستوى النانوي باستخدام التفاعلات غير التساهمية.

وتتنوع استخدامات الابتكارات العلمية والمواد الذكية التي طورتها البروفيسورة نيفين خشاب في عدة قطاعات، منها على المستوى الطبي في مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي والجراحي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركّبات النانوية وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.

وساهمت البروفيسورة خشاب في إحداث نقلات نوعية في مشهد العلاجات الدوائية بتصميمها مجموعة حلول مبتكرة فيه مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل من خلال الضوء.

وتشكل الدراسات والأبحاث والابتكارات العلمية للبروفيسورة نيفين خشاب اليوم مصدر إلهام لأجيال جديدة من الشباب المتطلعين إلى التخصص في مجالات العلوم الطبيعية الواعدة وقدوة يتطلع إلى محاكاة مسيرتها العلمية الحافلة بالإنجازات العديد من العلماء في المنطقة العربية والعالم.

القرقاوي: العلماء يقودون مسارات التقدم المعرفي

ونوّه معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، في اتصال مع البروفيسورة نيفين خشاب، بما قدمته في ميادين العلوم الطبيعية عربياً وعالمياً من خلال أبحاثها الرائدة التي فتحت آفاقاً جديدة في استخدامات المواد النانوية متناهية الصغر للأغراض الطبية والدوائية، وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وألهمت جيلاً جديداً من العلماء والعالمات العرب في مختلف تخصصات العلوم، ومنحت الشباب العربي قدوة يتطلعون إلى متابعة مسيرتها والتعلم منها ومحاكاة قصة نجاحها في مسارات العلوم المتنوعة، مؤكداً على دور العلماء والباحثين العرب في قيادة مسارات التقدم العلمي والمعرفي العربي والعالمي.

وقال القرقاوي مخاطباً البروفيسورة خشاب: أنت قدوة للشباب في العالم العربي كله، ووجودك مفخرة لنا. وأنت نموذج لكيفية تميّز الإنسان في قطاع علمي حيوي، وأود أن أبارك لك وأنقل لك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي يقول بأن هذه بداية لنهضة علمية ومعرفية.

وأكد معاليه أن مبادرة "نوابغ العرب"، الجائزة العربية الأكبر من نوعها، ستواصل، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دورها في إبراز إبداعات الرواد والمبتكرين وأصحاب الطموح الذين فتحوا للمجتمعات العربية آفاقاً جديدة، وشجعوا المتميزين على تحويل أفكارهم إلى واقع، وساهموا في تمكين استئناف المنطقة لدورها التاريخي المؤثر إيجاباً في الحضارة الإنسانية.

هجرة عكسية

وتهدف مبادرة "نوابغ العرب" إلى تعزيز الهجرة العكسية للعقول العربية والمحافظة عليها في الوطن العربي من خلال الاحتفاء بإنجازاتها وتكريمها وتسليط الضوء على ما حققته وتعريف مختلف القطاعات المجتمعية بإمكاناتها وفرص توسيع الأثر الإيجابي لإبداعاتها.

تقييم شامل

وأجرت لجنة تحكيم مبادرة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية تقييماً شاملاً للترشيحات، وكانت اللجنة مؤلفة هذه السنة من البروفيسور سهام الدين حسين كلداري نائب أول للعميد لشؤون الأبحاث لدى جامعة نيويورك أبوظبي، وتضم عضويتها كلاً من نورالدين مليكشي عميد كلية كينيدي للعلوم في جامعة ماساتشوستس لويل، ونادر المصمودي البروفيسور في معهد كور انثت للعلوم الرياضية في جامعة نيويورك أبوظبي، ولطيفة الودغيري باحثة في مختبر توماس جيفرسون بالولايات المتحدة، وجيهان نور الدين رجائي الأستاذة الفخرية للكيمياء بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ست فئات

وتلقت مبادرة "نوابغ العرب" آلاف الترشيحات في فئاتها الست المتمثلة بالهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والأدب والعلوم الطبيعية، والفنون، والعمارة والتصميم. وعقب التصفيات الختامية، تتالت الإعلانات عن الفائزين، وهم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب من لبنان عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد، وصولاً إلى البروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية. وسيتم لاحقاً الإعلان عن الفائزين بالفئتين المتبقيتين.

احتفاءً بالمبدعين

وتحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر.

وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم؛ كما تهدف مبادرة "نوابغ العرب" إلى تكريم المتميزين في العالم العربي وتسليط الضوء على أدوراهم الداعمة لاستنئاف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، إلى جانب تقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للفائزين في فئاتها الست، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالميا.







