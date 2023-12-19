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رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال
19 ديسمبر 2023 16:36

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية، إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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